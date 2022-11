"Bra, 45 anni di Map e l'amore che ci rimane": intervista all'autrice del nuovo libro

CUNEO CRONACA - Venerdì 2 dicembre, alle 21, all'Auditorium banca BPER (ex Cassa di Risparmio di Bra) in via Sarti si presenta il libro “Bra, 45 anni di Map e l'amore che ci rimane” dell'autrice braidese Fiorella Nemolis. Il libro ricalca la storia dei due cosiddetti "Map", Fiorella Nemolis e Marzio Avalle, ex titolari del negozio Map, in via Principi 39, a Bra, aperto nel settembre 1968.

“L'idea del libro - commenta Fiorella - è frutto della sollecitazione dei clienti e dell'editore Alessandro Dutto di Araba Fenice. Mi sono persuasa a redigerlo perché, presenti in negozio per ben 45 anni, abbiamo condiviso un bel tratto di vita con amici, clienti e anche con i passanti che si fermavano a vedere le vetrine di quell’esercizio commerciale che all’inzio appariva così strano".

Non occorre prenotazione e l'ingresso è libero.