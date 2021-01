Boves, soccorsa scialpinista con sospetta frattura a un arto in discesa dalla Cima Bisalta

CUNEO CRONACA - Oggi, giovedì 14 gennaio, i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico sono intervenuti in due occasioni per soccorrere 2 scialpiniste infortunate.

La prima chiamata è giunta intorno alle 14.30 per una scialpinista con sospetta frattura a un arto inferiore in discesa dalla Cima Bisalta, comune di Boves (Cuneo).

La centrale operativa, dopo aver verificato le condizioni meteo con le squadre di valle, ha inviato l'eliambulanza 118 per il recupero poiché in zona le condizioni di vento lo consentivano.

Sempre intorno alle 14.30, la Centrale Operativa del Soccorso Alpino è stata raggiunta da una chiamata proveniente dal Monte Lion, comune di Traversella (To) per una scialpinista con una sospetta distorsione a un ginocchio.

Lì, le condizioni del vento non consentivano l'invio dell'elicottero, per cui sono state mandate le squadre a terra che stanno concludendo l'intervento in questo momento.

(Foto di repertorio)