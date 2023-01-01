BOVES/ Premiazioni del concorso "Parole e immagini": poesia e sapori tra Emilia e Piemonte

ADRIANO TOSELLI - Ripartite dopo Ferragosto, le premiazioni itineranti del concorso "Parole e Immagini" di Mellana di Boves non potevano certo trascurare uno dei maggiori vincitori: il premio della sezione poesia, con l’opera in sardo «Tottas sas pregadorias de custu mundu» («Tutte le preghiere di questo mondo»)…

Gli si è dedicato al fine settimana «difficile», di «rientro» e di intenso traffico, tra il 23 e il 24 agosto, quello in cui a Boves si festeggiava il Santo Patrono, approfittando del fatto che il caldo torrido del periodo precedente aveva allentato la morsa.

All’andata, ci si è concesso una tappa «defatigante» a Bobbio, nel Piacentino, in Valle Trebbia, per ammirare il grande ponte medievale e i mosaici duecenteschi del pavimento dell’abbazia, e nella vicina Travo, che vanta l’unica ricostruzione in Italia di un villaggio neolitico, datato seimila anni fa…

Si è incontrato Baldinu in periferia di Bologna, a Borgo Panigale, tra i tanti lavori viari in corso nel capoluogo emiliano. Consegnati diplomi e cesto, si è chiesto al premiatissimo autore di leggere la sua bellissima poesia in sardo e in italiano (una preghiera ambientata a Milano, dove la nebbia è un mare in cui trovi isole e naufraghi).

Successivamente, prima del ritorno, ci si è concessa (tanto per cambiare un po’) una visita al vicino museo della «Ducati», la casa motociclistica che domina gli attuali campionati mondiali, nata un secolo fa occupandosi di comunicazioni, rasoi e macchine fotografiche, e nel centro storico felsineo, tra Duomo e Torri… Ovviamente non si è trascurata la celebre gastronomia emiliano-romagnola (mortadella, formaggio squacquerone, gnocchi fritti, penne al ragù...)…

Ora, in questo autunno, da fissare, resta l’ultima escursione, impegnativa, tra Lombardia e Veneto (ben quattro premiazioni).

Per maggiori info: http://festeggiamentimellana.blogspot.it/

