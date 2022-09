BOVES/ "Parole e immagini" dalla Toscana all'Emilia: sono partite le premiazioni itineranti

ADRIANO TOSELLI - In Toscana la prima tappa delle premiazioni itineranti del concorso "Parole e immagini", con incontri e visite a mostre e borghi. Smantellata l’esposizione (aperta sino al 31 agosto), gli organizzatori del concorso di Mellana di Boves sono partiti per le loro "premiazioni itineranti". «Abbiamo aggiunto questa iniziativa al nostro concorso, diventato, negli ormai trenta anni di vita, un articolato progetto culturale, nel periodo della pandemia, per incontrare i premiati, con le precauzioni allora necessarie, dopo le chiusure. Ci siamo accorti che vanno continuate, visto che sempre lo spirito è stato quello di aprirsi all’altro, di conoscere persone, dialogare, modo principe del fare cultura, il nostro principale scopo, arricchirsi. È così freddo spedire un pacco postale a un vincitore che non ha potuto arrivare nella remota Mellana».

La scelta della Toscana, regione notoriamente deliziosa sempre, in questo inizio di settembre, è stata dovuta, anche, a iniziative di alcuni partecipanti premiati. La prima tappa è stata alle porte di Pisa, dove si è incontrata la sedicenne Ginevra Puccetti, lucchese di Porcari (negli ultimi giorni di vacanze balneari in riva al Tirreno), vincitrice della sezione Poesia e prosa giovane, dopo essere arrivata seconda l’anno scorso. La ragazza cresce, studia con ottimi risultati (al liceo classico), pensa al suo futuro, non a caso continua a vincere pacchi di premi in varie parti d’Italia. Poi ci si è spostati a Campi Bisenzio, alle porte di Firenze, dove il fotografo fiorentino Renato Piazzini, insieme a Gianna Randelli, nella limonaia della Villa Moncalvo (edificio di origine medievale, con rifacimenti barocchi, circondato da grande parco), inaugurava l’esposizione "Armonie" (nudi femminile ed elaborazioni, analogiche, colorate, di "radiografie di conchiglie" (aperta sino a fine mese). In quella circostanza, davanti a buon pubblico è stato premiato sia Piazzini (vincitore della sezione «La fotografie e l’arte», con «Lei e Modì», ritratto femminile del pittore Amedeo Modigliani e sfocata donna in primo piano) che Sandra Ceccarelli (altra fiorentina, vincitrice della sezione «Quel color amaranto», con bel ritratto preso dalla sua recente versione «al femminile» della «Ultima cena» di Leonardo da Vinci, stupendo ritratto, giudicato anche miglior scatto dell’edizione).

QUI. Il giorno seguente la tappa è stata in Casentino, vicino Poppi, a vedere, nel borgo di Porciano, intorno ad uno dei castelli dei conti Guidi, l’esposizione (allestita sino al 17) di quattordici grandi fotografie di Sandra Ceccarelli (plastificate, da «esterno»), dal tema «Con Dante in Casentino» (il poeta interpretato da giovane in blue jeans, ad evocare versi del poeta, e della sua «Divina Commedia», sullo sfondo dei bellissimi paesaggi della zona). Nella vicina Pratovecchio (bar e sede del Parco) sono montate altre due esposizioni dei due, Ceccarelli e Piazzini. La terra toscana è fertile, come nessun altra forse, a iniziative artistiche e culturali. Il contemporaneo patrocinio a queste iniziative delle due più grandi associazioni italiane di fotoamatori, la «FIAF» e la «UIF», ne documenta il livello. Le prossime premiazioni sono previste in Emilia, con tappa nell’Alessandrino, nel fine settimana di metà settembre, tra il 17 e il 18. Verdetto, commento, opere vincitrici sul blog

