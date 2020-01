Venerdì scorso, dopo una panoramica sulla frazione, al Centro di incontro Pensionati di Fontanelle di Boves (Cuneo) una troupe della Rai ha registrato una puntata della nota trasmissione in onda su Rai 3 "Non ho l'età", che andrà in onda a febbraio.

(Nella foto: la troupe della Rai con i protagonisti della puntata Lidia Marinelli e Romano Giovannacci, insieme ad alcuni soci e membri del direttivo del Centro)