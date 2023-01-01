Boves, la Scuola di Pace riflette su economia circolare e disarmo

CUNEO CRONACA - La Scuola di Pace di Boves torna a proporre serate di incontro e approfondimento nella nuova sede di Villa Berrini, in via Vittorio Veneto 51, grazie anche al nuovo grande salone a disposizione. Gli appuntamenti sono organizzati con il patrocinio del Comune, di cui la Scuola di Pace è emanazione.

L’ultimo incontro si è svolto nella serata di venerdì 13 maggio e ha avuto come protagonista Roberto Cavallo, agronomo e saggista torinese, autore del libro “Economia della staffetta”, pubblicato da LuCe Edizioni. L’appuntamento, a ingresso gratuito, è stato moderato da Alessandro Cometto e si è concluso con il firmacopie.

Il volume raccoglie dieci storie di successo e racconta un’economia della cooperazione, in cui il risultato nasce dal gioco di squadra e dalla fiducia reciproca. Davanti a un pubblico attento e partecipe, Cavallo ha ripercorso alcune tappe della propria vita e del proprio impegno, dalle camminate lungo la Francigena, ormai a sud di Roma, fino alla presenza a Boves negli anni in cui si ragionava sull’avvio della raccolta differenziata dei rifiuti.

Nel corso della serata il relatore ha approfondito il tema dell’economia, distinguendo tra il modello “lineare”, nel quale spesso sfuggono sia la provenienza di ciò che si consuma sia il destino degli scarti, e quello “circolare”, in cui l’intero processo diventa più chiaro, controllabile e vicino ai cittadini.

Il prossimo appuntamento con la Scuola di Pace di Boves è in programma venerdì 22 maggio alle 21, questa volta all’Auditorium Borelli, in piazza Borelli. Il tema della serata sarà “L’Europa in continuo riarmo: l’inganno della deterrenza”.

Interverrà Francesco Vignarca, attivista lombardo da decenni impegnato sui temi della pace e del disarmo e rappresentante della Rete italiana pace e disarmo.

La prenotazione è gradita presso la Biblioteca Civica, al numero 0171.391834, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.