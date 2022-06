BOVES/ La premiazione del 31esimo concorso "Parole e immagini" a Mellana sabato 6 agosto

ADRIANO TOSELLI - Negli ultimi due anni il concorso "Parole e immagini" di Mellana di Boves, in provincia di Cuneo, a causa della pandemia ha rinviato per ben tre volte la sua premiazione (con relativa esposizione). Quest’anno, pensata per il pomeriggio del 18 giugno, viene ancora posticipata per la concomitanza in quel fine settimana di tanti appuntamenti.

Il nuovo appuntamento per la premiazione della 31esima edizione dell'iniziativa sarà sabato 6 agosto, alle 16, sempre a Mellana, nel verde dell’anfiteatro dietro l’oratorio. Seguirà un momento conviviale e ci sarà la possibilità di aderire alla cena tradizionale in un locale della zona (prezzo convenzionato sui 25 euro, prenotazioni al 3403761714 entro il 5 agosto).

L’esposizione sarà aperta dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19 di sabato 6 agosto e domenica 7, dalle 16 alle 19 di domenica 21 e domenica 28, su appuntamento (sempre al 3403761714), anche in altri orari, fino al 31 agosto. La buona notizia è che la festa patronale della frazione, tradizionale e innovata, giovane, ritornerà tra il 15 ed il 17 luglio, per tre sere.

