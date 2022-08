Boves, in funzione l'autovelox: "Non è per fare cassa, ma per far diminuire la velocità"

CUNEO CRONACA - Il Comune di Boves, in provincia di Cuneo, metterà in atto una serie di attività e controlli legati alla promozione della guida responsabile e del rispetto del codice della strada. Il primo di questi sarà il controllo tramite l’autovelox delle strade del paese e delle frazioni operato in data 25 agosto dagli agenti della Polizia delle Alpi del mare che oltre a Boves comprende i comuni di Chiusa Pesio, Peveragno, Valdieri e Roaschia.

“Nell’ottica di aumentare la sicurezza delle nostre arterie stradali - spiega il primo cittadino bovesano Maurizio Paoletti - abbiamo concordato con il comandante della Polizia locale di effettuare una serie di controlli attraverso l’autovelox e di annunciare pubblicamente i momenti in cui questi verranno effettuati. A nostro avviso, infatti, questo strumento non va utilizzato per “fare cassa”, ma per far sì che gli utenti della strada rispettino i limiti di velocità”. Oltre all’uso dell’apparecchiatura elettronica il comune prevede anche una serie di controlli attraverso posti di controllo mobili effettuati direttamente dagli agenti ed un’attività di monitoraggio nei punti ritenuti più sensibili.

“Da alcuni mesi - aggiunge il Comandante della Polizia locale dell’Unione Cesare Cavallo - abbiamo organizzato posti di controllo nelle zone in cui sono stati segnalati problemi legati all’eccessiva velocità, ma anche molto insistito sui controlli legati al rispetto dell’obbligo assicurativo e a quello delle revisioni periodiche”. Insomma una panoplia di misure con cui l’amministrazione comunale, nonostante tutte le difficoltà legate alle carenze di organico che caratterizzano i comuni, vuole garantire ai propri cittadini una viabilità sempre più sicura.