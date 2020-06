BOVES/ "Grazie" ai vigili che hanno salvato il gatto bloccato da quasi 2 giorni su una pianta

CUNEO CRONACA - Dalla frazione Rosbella di Boves arriva il "grazie" ai vigili del fuoco che nel pomeriggio di venerdì 5 giugno hanno salvato un gattino che da due giorni era bloccato a 15 metri di altezza su un albero.

"Il nostro gatto Gigi ha pensato bene di passare quasi due giorni in cima ad un castagno, a circa 15 metri di altezza, senza la benché minima intenzione di scendere - commenta Daniela, la padrona del gattino -. Crediamo sia salito lassù perché spaventato da chissà chi, forse una volpe! Senza l’intervento dei vigili del fuoco non credo che sarebbe mai riuscito a scendere e per questo non posso che ringraziarli! Ora finalmente è al sicuro in casa!”.

Continua la bovesana: "I vigili del fuoco sono persone magnifiche, estremamente professionali e umane, che mettono a rischio la loro vita, sempre, anche quando si tratta di un animale. L'empatia e la gentilezza non te le inventi. Grazie, grazie e ancora grazie!".