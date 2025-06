BOVES/ Corteo silenzioso a Rosbella: una marcia per la pace e contro il genocidio di Gaza

ADRIANO TOSELLI - Nonostante le nuvole minacciose, i temuti temporali hanno risparmiato il lungo corteo — formato da circa 100-150 persone, molte famiglie — che si è snodato da località Merlat, in Valle Colla, verso la montana frazione di Rosbella, nel Comune di Boves.

L’iniziativa si è svolta in silenzio, senza slogan, accompagnata solo da bandiere della pace. Si ispirava alla «Global March to Gaza», partita dall’Algeria. Le notizie di quelle ore, in particolare l’attacco israeliano all’Iran, hanno aumentato le preoccupazioni riguardo alle guerre mondiali che da mesi e anni infiammano diverse zone del mondo: dal Sudan, all’invasione russa dell’Ucraina, fino alla repressione, sempre da parte di Israele, nella Striscia di Gaza.

L’evento è stato organizzato dall’associazione «Sentieri di Pace», con sede a Rosbella, in collaborazione con la Parrocchia e la «Scuola di Pace» di Boves. «Cosa risponderai quando ti chiederanno cosa hai fatto per fermare il genocidio di Gaza? — hanno dichiarato gli organizzatori — Nel nostro piccolo vogliamo esprimere il desiderio di pace e giustizia, e denunciare l’umanità calpestata da quanto sta accadendo. La guerra deve finire, occorrono soluzioni politiche, la diplomazia deve lavorare per mettere fine a tutto questo».

La richiesta più concreta avanzata durante la manifestazione è stata quella di «riaprire il valico affinché gli aiuti possano entrare liberamente a Gaza». Al termine, nella Chiesa di Santa Pazienza a Rosbella, si è tenuta una preghiera comune, «Spezzare e frequentare la Parola», proposta mensilmente, «perché attraverso la lettura e la riflessione sulla Parola possiamo sentirci vicini e chiedere che arrivi la pace».

Durante la giornata sono state raccolte offerte per il progetto «Palestina» dell’«Operazione Colomba», gruppo di volontari che condividono la vita con gli ultimi, anche in aree di guerra. Non si rinuncia a portare avanti, in qualche modo, una «voce dal basso» che possa raccontare qualcosa di diverso rispetto alle parole di molti attualmente al potere, spesso scelti e «benedetti» dal «voto popolare».

Adriano Toselli