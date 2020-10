ADRIANO TOSELLI - Dopo mesi di prudente chiusura (anche data la ovvia età «giovanile» degli iscritti) anche il Circolo Pensionati bovesano di Piazza Borelli, a fine settembre, ha riaperto (tutti i giorni dalle 14 alle 18).

Si cerca di tornare, nel pieno rispetto delle norme della perdurante emergenza sanitaria (il «distanziamento», anche per «giocare a carte», che gli ampi spazi del locale ben concedono), ad una minima «socialità» (tanto utile), in un anno in cui si son dovuti annullare convivi e feste.

Come sempre l’ingresso è riservato ai soci (in regola con la tessera)... Con la medesima attenzione stan ripartendo, nello spazio, anche alcuni corsi (di yoga, arti marziali...).

