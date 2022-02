BOVES/ "Assaggi ritorno a teatro", domenica al Borelli in scena Fedro Esopo e La Fontaine

CUNEO CRONACA - Cambio di programma nella rassegna “Assaggi ritorno a teatro”. Domenica 13 febbraio, alle 17,30, al teatro Borelli di Boves (Cuneo) andrà in scena Fedro Esopo e La Fontaine della Compagnia Teatro dell’Erba Matta (Savona) al posto del previsto "Il Gigante egoista".

Fedro, Esopo, La Fontaine, dalle loro brevi favole è nato uno spettacolo in cui gli animali protagonisti sono divertenti pupazzi: il corvo e la volpe, il cane e il lupo, la lepre e la tartaruga che raccontano le loro storie. A dare loro voce e ad introdurli in musica è il bravissimo e poliedrico Daniele Debernardi. Otto storie, per otto colori, per otto canzoni. Le diverse storie condurranno i bambini, come è nello spirito originale degli autori, in modo giocoso e poetico, a riflettere sulle proprie piccole, grandi scelte.

Considerati i tempi necessari all’accoglienza del pubblico, nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria, si raccomanda di arrivare con anticipo. L’accesso all’area sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio dello spettacolo. Ingresso gratuito. Tutte le attività proposte sono accessibili su ruote (da disabili e da passeggini). Età consigliata: dai 4 anni. PRENOTAZIONE TRAMITE E-MAIL La prenotazione tramite e-mail garantisce l’entrata a teatro ma non assegna una poltrona numerata. Nella mail bisognerà specificare il numero di ingressi desiderati, nome, cognome e numero di telefono del richiedente. Verrà inviata una e-mail di conferma dell’avvenuta riserva. Le mail dovranno pervenire dal lunedì precedente lo spettacolo fino alle ore 15.00 del venerdì al seguente indirizzo biglietteria@melarancio.com. Dopo tale orario, non saranno prese in considerazione le richieste inviateci e per tanto non ci sarà la conferma della riserva, ma ci si potrà recare direttamente all’Auditorium il giorno dello spettacolo. Per assistere agli spettacoli occorre essere muniti di Super Green Pass sopra i 12 anni. Dai 6 anni è richiesta la mascherina ffp2. Sotto i sei anni non è richiesto l’uso della mascherina.