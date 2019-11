BOVES/ Alcase Italia “Illumina Novembre” per sostenere la lotta al cancro del polmone

Anche quest’anno, ALCASE Italia, con sede a Boves in provincia di Cuneo, porterà avanti la sua campagna di sensibilizzazione nazionale, “Illumina Novembre”. La campagna durerà tutto il mese e avrà lo scopo di creare occasioni di sensibilizzazione su una malattia di cui si parla ancora oggi poco ed in maniera scorretta.

L’edizione 2019 della campagna, grazie al supporto incondizionato di AstraZeneca, avrà un respiro davvero nazionale. Tra gli altri, parteciperanno all’iniziativa i municipi di Roma, Milano, Napoli, Bologna, Venezia, Parma, Modena, Perugia, Livorno, Siracusa, Pescara, Trento, Forlì, Vicenza e di molti altri centri minori. Molti comuni stanno aderendo in questi giorni (qui la lista completa e continuamente aggiornata: https://www.alcase.eu/illumina-novembre-2019/).

E’ dal 1998 che ALCASE è fortemente impegnata a supporto dei pazienti affetti da tumore del polmone e dei loro familiari. Nel 2003, novembre fu proclamato, a livello internazionale, “Lung Cancer Awareness Month (Lung cancer awareness month – 20 years of solidarity) o LCAM”. Da allora, non è mancata la costante partecipazione di ALCASE a quello che oggi é conosciuto come “Mese di Sensibilizzazione sul Cancro del Polmone”.

Dal 2015, il LCAM di ALCASE è divenuto ILLUMINA NOVEMBRE, un’ iniziativa di forte impatto visivo ed emotivo, che sta cercando di diffondersi il più possibile nelle piazze di tutta Italia. L’iniziativa consiste nell’illuminare o “vestire” (con luci o nastri o fiocchi o palloncini...) di bianco - colore internazionalmente scelto per indicare la neoplasia polmonare – per un giorno, un weekend, una settimana o l'intero mese di novembre una parte del territorio Italiano. Sia esso una abitazione privata, un singolo edificio, pubblico o privato, o un luogo simbolo di una città. Alle amministrazioni comunali di tutte le città capoluogo d’Italia, in particolare, si è chiesto di illuminare un monumento, la facciata di un palazzo, una fontana... e di esporre le locandine e/o lo striscione esplicativi dell’iniziativa.

ILLUMINA NOVEMBRE 2019 sarà l’occasione utile a catturare l’attenzione dell’opinione pubblica nei confronti di una patologia che rimane ancora oggi ancorata al “marchio negativo del fumatore” e a quello, altrettanto negativo, “dell’incurabilità”.

Oggi non è più così: sono numerosi i giovani e le donne, spesso non fumatori o ex-fumatori, che si ammalano. E i recenti progressi della biologia molecolare in campo tumorale, unitamente all’introduzione degli immunoterapici, hanno determinato nuove possibilità di cura o di controllo a lungo termine della malattia.

Oggi, i malati, che convivono con un cancro ormai “cronicizzato”, godono della stessa qualità di vita che avevano prima di ammalarsi, continuando a svolgere le stesse attività di prima.

La campagna servirà anche a sottolineare il fatto che la ricerca medica sul cancro al polmone rimane gravemente sotto-finanziata (se confrontata a quella di altri tumori) ed i progressi, che pur ci sono, sono assai minori di quelli che si potrebbero ottenere se non ci fosse un tale “gap “ di finanziamenti…

Tutto ciò deve essere ben noto a tutti!

Attraverso la campagna ILLUMINA NOVEMBRE 2019, l’impegno costante di ALCASE si trasforma in un accorato appello per far sì che i malati di cancro al polmone ricevano la giusta empatia e l’indispensabile supporto psicologico. Ma anche perché possano godere di un’assistenza sanitaria ottimale, basata su adeguati percorsi terapeutici e su trattamenti moderni ed efficaci. In tutte le regioni italiane.

Perché non esistono persone malate di serie B!