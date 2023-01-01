Boves, 83 anni dopo l'Eccidio: una settimana di eventi tra i luoghi simbolo

CUNEO CRONACA - Domenica 20 settembre a Boves si terrà all’83esimo anniversario dell’Eccidio di Boves. Per l’occasione il Comune ha organizzato una serie di eventi che prenderanno il via martedì 15 e termineranno martedì 22 settembre.

A dare il via alle commemorazioni sarà il laboratorio di pittura organizzato presso l’oratorio con l’artista tedesco Kurt Bergmaier e Barbara Freire. L’artista, proveniente da Schondorf, città gemellata con Boves, terrà dei laboratori d’arte gratuiti nei giorni di martedì 15 settembre alle 14,30 e mercoledì, giovedì e venerdì a partire dalle 10. Iscrizioni in biblioteca allo 0171 39 18 34.

Sabato 19 settembre si terrà una Pedalata della Pace. Boves e la Valle Colla. Un’iniziativa a cura della FIAB Cuneo Bicingiro con arrivo a Boves alle ore 9. Un’iniziativa aperta a tutti con partenza alle 8,30 al Parco della Resistenza di Cuneo. Alle ore 10 di sabato 19 settembre apertura della Mostra “Con voi nel cuore” presso il Museo Filippi, una mostra di fotografie e racconti dei partigiani e delle partigiane di Boves). Apertura durante i giorni di visita al Museo Filippi. Alle 15,45 visite guidate al Museo Filippi in via Moschetti 15. Ingresso euro 3, gratuito per residenti. Prenotazioni allo 0171696215. Alle 18, Santa Messa in ricordo dei caduti presso la parrocchia di San Bartolomeo in Piazza dell’Olmo. Alle 21 lo spettacolo Voci dalla Memoria. Un evento teatrale a cura della Compagnia Teatrale di Civitella che si terrà in piazza dell’Olmo. Alle ore 22,30 “… E la chiesa rimase aperta tutta la notte”. Veglia di preghiera fino alle ore 7 di domenica 20 settembre.

Domenica 20 settembre alle ore 9, la Cerimonia ufficiale, in piazza Italia, della Commemorazione delle Eccidio di Boves con la partecipazione della Banda Musicale cittadina. Alle 11, Santa Messa per la riconciliazione e la pace sul sagrato della parrocchia di San Bartolomeo, officiata dal parroco Don Dario Bottero. Alle 15,45 visite guidate Museo Filippi via Moschetti 15. Ingresso 3 euro, gratuito per i residenti. Per prenotazioni 0171696215.

Martedì 22 e giovedì 24 settembre, a partire dalle ore 9, visite guidate dedicate alle classi terze dell’Istituto Comprensivo Antonio Vassallo sui Luoghi della Memoria.