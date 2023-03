Bottero e Sedamyl tra le "Imprese per la Granda", progetto di Fondazione e Crc Innova

- Si è tenuto l’incontro annuale di Imprese per la Granda, progetto promosso da Crc Innova e Fondazione Crc e finalizzato ad attivare collaborazioni con il mondo delle imprese per promuovere la crescita e lo sviluppo del territorio provinciale. Alle aziende che già da diversi anni sostengono i progetti di CRC Innova − Generali Assicurazioni Agenzia Generale di Cuneo di Aurelio Cavallo, Claudio Parola e Luigi Lavigna, ACDA SpA, Giuggia Costruzioni e Tesi Square – si sono aggiunte nel 2023 due importanti realtà del territorio provinciale come Bottero e Sedamyl.

In un momento storico caratterizzato da rapidi cambiamenti, Imprese per la Granda vuole contribuire a creare nuovi modelli di sviluppo attivando sinergie tra il non profit e le imprese che costituiscono un tassello fondamentale per lo sviluppo e il benessere della comunità e contribuiscono in modo determinante a rendere il nostro territorio un’eccellenza a livello nazionale e internazionale.

Durante l’incontro, le aziende partecipanti si sono confrontante con il Presidente di Fondazione CRC Ezio Raviola e il Presidente di CRC Innova Michelangelo Pellegrino sulle nuove progettualità che saranno realizzate sia in campo culturale, come sperimentato in questi anni, sia in ambito educativo e formativo, per creare maggiori sinergie tra il mondo della scuola e quello delle imprese. Dopo la consegna della targa luminosa di CRC Innova, i rappresentanti delle aziende hanno partecipato all’inaugurazione del secondo episodio della mostra Cuneo Medievale. Scoprire la città invisibile dedicato ai quartieri scomparsi e promosso in collaborazione con F.T. Studio, che sarà visitabile fino al 7 maggio presso lo Spazio Innovazione della Fondazione CRC (Via Roma 17).

La società strumentale CRC Innova s.r.l., partecipata al 100% dalla Fondazione CRC, è stata costituita il 9 ottobre 2018 con l’obiettivo di promuovere e realizzare attività artistiche, culturali, didattiche, sociali, d’innovazione e sviluppo territoriale. Attualmente il Consiglio di Amministrazione è composto dal presidente Michelangelo Pellegrino e dai Consiglieri Annalisa Bove e Elvio Chiecchio.

Le aziende interessate al progetto possono contattare gli uffici della Fondazione CRC per avere maggiori informazioni o scrivere a info@crcinnova.it.