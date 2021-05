BOSSOLASCO/ Concorso Il Bosco Stregato: scadenza del bando posticipata al 31 marzo 2022

CUNEO CRONACA - L'incontro di coordinamento del Concorso Internazionale Il Bosco Stregato - Edizione Rosa in Giallo - si è tenuto online, venerdì 14 maggio.

Una consuetudine che prima o poi finirà, ma che permette di accorciare tempi e distanze e restare in contatto. Maggio, mese delle rose, dedicato e ispirato da Bossolasco, paese appunto delle rose.

L'incontro online è stato foriero di tante decisioni e impostazioni di iniziative che si svolgerà a Bossolasco il 19 settembre e a Bolzano dall'8 al 12 dicembre, nell'ambito del Mercatino di Natale e del mese dei Libri.

Alla chat erano presenti, per il Liceo Classico G.Govone e Liceo Artistico P. Gallizio, il dirigente scolastico Roberto Buongarzone e le professoresse Annalisa Anolli e Emanuela Secco; per il liceo GB Gandino e G. Giolitti la professoressa Rossella Magliano; per il liceo G. Carducci, la professoressa Cinzia Butelli; Tiziana Elsa Prina, delle edizioni Le Assassine; Roberta Agosti, direttrice dell'azienda di Soggiorno di Bolzano, e il rappresentante di Zona del Club Lions di Bolzano, Ulrich Innerhofer a cui è stato chiesto il coinvolgimento di alcuni Club dell’area di Bolzano.

Partecipavano per Solstizio d'Estate Onlus, Emanuele Barroero, Marco Asteggiano e Tommaso Lo Russo anche in rappresentanza del Lions Club Alba Langhe.

La prima decisione assunta è stata quella di posticipare la scadenza del bando al 31 marzo 2022.

Il resto sono state le iniziali impostazioni del programma che, per la parte di Bossolasco, verranno concertate in particolare con il sindaco Franco Grosso e l'assessore alla Cultura di Bossolasco, Attilio Clerico con il Club Lions Alba Langhe, Solstizio d'Estate e Alba Music Festival.

I tre licei costituiranno la Giuria scolastica che affiancherà quella tecnica in cui sono presenti, fra gli altri: Margherita Oggero, Bruno Gambarotta e Massimo Tallone e, in rappresentanza del Club Lions Alba Langhe, il professor Bruno Frea.

Il programma dell'area di Bolzano è stato illustrato dalla direttrice Roberta Agosti che ha accennato al coinvolgimento, a Castel Mareccio e sulla piazza Whalter, di Solstizio d'Estate e de Le Edizioni le Assassine che presenterà un romanzo della scrittrice Auguste Groner, autrice austriaca dei primi del 900, di cui, a inizio 2022, pubblicherà un prezioso francobollo rosso. Sempre a Bolzano c’è l’idea di proporre una breve storia del giallo al femminile.

Il presidente del Lions Alba Langhe e di Solstizio d'Estate ha ricordato come il legame tra il Piemonte, e l'albese in particolare, e Bolzano sia molto forte visto che, proprio la città di Bolzano donò ad Alba, in occasione della terribile alluvione del 1994, la somma di 200 milioni di lire.

Rosa in Giallo non vuol dire solo Ex Libris, racconti gialli e traduzioni dei gialli, ma vorrebbe, al contempo, favorire anche il coinvolgimento degli Istituti alberghieri con l'ideazione di un piatto oppure un cocktail ispirato alla letteratura gialla.

Due enogastronomie e Scuole che si incontrano nel segno del giallo e del Salone Internazionale del libro di Torino.

Partecipa al progetto Rosa in Giallo, per la parte tecnica, marketing e social, l’Istituto Scolastico Piera Ferrero Cillario di Alba, Cortemilia e Neive.

Maggiori informazioni sul concorso sui siti:www.boscostregato.com e www.sfumaturedigiallo.it