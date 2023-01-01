Borgo, "Una luce per Monserrato": il Santuario si prepara a riaprire il 1° maggio

CUNEO CRONACA – Procedono a ritmo serrato i lavori di rifacimento dell’impianto elettrico interno al Santuario di Monserrato di Borgo San Dalmazzo, con l’obiettivo di garantire la riapertura in occasione del 1° maggio, giornata in cui sarà celebrata la Santa Messa. Un intervento importante, pensato per restituire alla comunità uno spazio rinnovato, più sicuro ed efficiente, senza alterarne l’identità spirituale e artistica. L’opera è promossa dall’Associazione Monserrato odv e si avvale della collaborazione dell’architetto Paola Galfrè e dell’ingegner Marco Audisio per la progettazione, mentre i lavori sono affidati all’impresa Sergio Blengino.

Il nuovo impianto di illuminazione sarà realizzato con tecnologia led, una scelta che unisce sostenibilità ed efficacia. Questa soluzione consentirà infatti un notevole risparmio energetico, fino al 70-80% in meno rispetto ai sistemi tradizionali, oltre a garantire una maggiore durata nel tempo e una riduzione dei costi di manutenzione. La nuova luce permetterà inoltre di valorizzare al meglio gli elementi più significativi del santuario, dalla statua della Madonnaall’ambone, dal tabernacolo ai dipinti, creando un’atmosfera calda e accogliente, particolarmente adatta alla preghiera e al raccoglimento, senza arrecare danni alle opere d’arte.

Per completare il progetto, già sostenuto in parte dal Comune, sarà però fondamentale anche il contributo della comunità. Da qui nasce l’iniziativa “Una luce per Monserrato”, che offre a tutti la possibilità di partecipare concretamente al restauro. Con circa 200 euro si può finanziare uno dei punti luce che illumineranno il santuario, ma è possibile contribuire anche con offerte di importo diverso.

Le donazioni possono essere effettuate tramite bonifico bancario all’Iban IT90E0306946010100000019869 di Intesa San Paolo, indicando nome, cognome, indirizzo e la causale “Una luce per Monserrato”. In alternativa si può utilizzare Satispay cercando Associazione Santuario Monserrato, oppure versare in contanti contattando Cristian al numero 340.2549768. Le offerte effettuate tramite bonifico saranno detraibili nella dichiarazione dei redditi del 2027.

“Ogni contributo, piccolo o grande – sottolineano i volontari dell’Associazione – sarà un aiuto prezioso per portare a termine questo importante intervento. Grazie di cuore per la generosità e per l’amore verso il nostro Santuario”.