BORGO/ Mese dedicato a don Ghibaudo: "Nel suo cuore c'erano i giovani"

CUNEO CRONACA - Nell’ambito degli eventi legati alla beatificazione di don Mario Ghibaudo e di don Giuseppe Bernardi, la Parrocchia di San Dalmazzo organizza l’iniziativa “un mese con don Mario Ghibaudo”. Iniziative che andranno a far conoscere la figura di questo giovane che è stato proclamato beato insieme a don Giuseppe Bernardi.

Don Mario Ghibaudo nasce a Borgo San Dalmazzo il 18 gennaio 1920. Il giorno della Prima Comunione avverte la chiamata al sacerdozio ed entra nel seminario di Cuneo nell’ottobre 1929. Dotato di buona capacità intellettuale, vive con impegno e responsabilità la sua formazione, ama la musica e la montagna. Ordinato sacerdote il 19 giugno 1943, viene inviato come vice parroco a Boves.

Nel suo cuore ci sono i giovani: quelli della parrocchia, quelli della caserma locale, quelli al fronte. Il 19 settembre 1943, durante le ore della violenza, è in piazza: si prodiga per mettere tutti in salvo mentre, cosciente del grave pericolo, benedice ed assolve. Colpito da una raffica di mitraglia, nel momento in cui assolve un uomo ucciso da un soldato, soccombe dopo una pugnalata sul petto.

Le principali iniziative:

Mostra itinerante dedicata a don Mario Ghibaudo e don Giuseppe Bernardi

25 pannelli che percorreranno il racconto della vita e del sacrificio dei beati

Santuario di Monserrato

Esposta nei giorni: sabato 10 e domenica 11 settembre

Parrocchia di San Dalmazzo

Esposta da mercoledì 14 a mercoledì 21

Possibile visita negli orari dalle ore 7 alle ore 19

Cappella Madonna della neve - Beguda

Presso il salone

sabato 24 e domenica 25 settembre dalle ore 9.30 alle ore 12 e dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Nella cappella di Beguda è conservata, al centro dell’altare, una reliquia del Beato don Mario Ghibaudo

Concerto - Parrocchia di San Dalmazzo

Sabato 17 ore 21

Concerto spirituale del Coro Pacem in Terris sulla vita e opere di don Mario e don Giuseppe