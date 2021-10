BORGO/ Sci, riparte la campagna di tesseramento al Fan Club Marta Bassino

CUNEO CRONACA - "Mancano ormai pochi giorni all'opening della stagione 2021-2022 ed è il momento di riaprire il tesseramento al Fan Club Marta Bassino. Quest'anno - riferisce il direttivo del Fan Club - abbiamo scelto come slogan #sempreintesta. Non è tanto un auspicio agonistico, quanto una constatazione in merito al tifo per Marta che ci accompagnerà sino a marzo 2022, tra Coppa del Mondo e non solo. (Clicca QUI)



Le tariffe sono invariate rispetto alla scorsa stagione: 15 euro di quota standard, 5 euro per i nati tra il 2007 e il 2013, gratis per i nati dal 2014 in poi. Più naturalmente il contributo di spedizione di 9 euro per ricevere tessera e gadget a casa propria. Già, i gadget: quest'anno ne proponiamo ben due, una pratica tazza metallica con manico-moschettone e un comodo buff, tutti "griffati" con il pluripremiato logo della lumaca sugli sci.



La tessera dà diritto a partecipare a tutte le attività del Fan Club ed è il biglietto di prima fila per sostenere Marta nel suo percorso sportivo. L'iscrizione è già possibile online, versando la quota tramite bonifico bancario. Tra qualche settimana sarà anche possibile recarsi nei negozi convenzionati. Non perdete tempo...state #sempreintesta con noi!".



Il direttivo del Fan Club Marta Bassino

VIDEO