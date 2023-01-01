Borgo ricorda il poeta Beppe Rosso, voce della Valle Stura, con antologia e mostra

CUNEO CRONACA - Giovedì 20 novembre, alle 21, presso la Biblioteca Civica Anna Frank di Borgo San Dalmazzo, in via Boves 4, l’associazione Pedo Dalmatia, con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo e del Comune di Demonte, organizza un omaggio a Bep Rous dal Jouve – Beppe Rosso, cittadino illustre del paese e già sindaco.

La serata si aprirà con il ricordo di Bep Rous da parte della sindaca di Borgo San Dalmazzo Roberta Robbione e del sindaco di Demonte Adriano Bernardi. Seguirà la presentazione dell’antologia lirica dedicata alla produzione poetica in provenzale alpino di Beppe Rosso, “De Sumi e de Peiro – Di sogno e di pietra” (Edizioni Coumboscuro), arricchita dalle incisioni di Nino Baudino realizzate appositamente per l’edizione. L’opera sarà introdotta dal critico letterario Remigio Bertolino.

Al termine verrà proiettato il film “Darreire l’ourisount”, dedicato all’avventura della Escolo del Magistre Sergio Arneodo, con cui Beppe Rosso instaurò una profonda amicizia e collaborazione e con cui fondò il Coumboscuro Centre Prouvençal.

L’antologia “De Sumi e de Peiro” è un progetto editoriale nato negli anni ’90, quando Beppe Rosso e Sergio Arneodo iniziarono a raccogliere il materiale poetico diffuso tra antologie, concorsi, riviste e archivi privati. L’edizione attuale rispetta pienamente l’impostazione originaria, dalla selezione dei testi alla grafia mistraliana, fino alla scelta iconografica. Il volume, di 200 pagine, presenta le liriche in tre lingue – provenzale alpino della Valle Stura, italiano e francese – ed è inserito nella collana “Belières” delle Edizioni Coumboscuro, dedicata ai poeti delle valli alpine del Piemonte e divenuta un punto di riferimento nella letteratura europea. Tra i titoli già pubblicati figurano “Mireio” del Nobel Frédéric Mistral, “I-à carcaren ilamoun” di Albino Barrel, “Chaminar” di Enzo Conte e “Drièro causo” di Coustan Réi, un corpus in costante crescita che valorizza la migliore lirica provenzale alpina in Italia.

Sabato 22 novembre, alle 15.30, presso il Museo dell’Abazia di Borgo San Dalmazzo, sempre a cura dell’associazione Pedo Dalmatia, sarà inaugurata la mostra fotografica “Beppe Rosso, una vita dedicata alla sua terra”.