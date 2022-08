CUNEO CRONACA - Il Santuario di Monserrato a Borgo, in provincia di Cuneo, è un luogo molto importante non solo per i borgarini, infatti in molti lo hanno scelto per celebrare il loro matrimonio.

Essendo tantissime le coppie che si sono sposate in santuario, in occasione della festa patronale, domenica 4 settembre, alle 16, ci sarà un momento di ringraziamento e di affidamento alla Madonna di Monserrato.