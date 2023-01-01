Borgo Monchiero, il lusso entra in un antico monastero tra le colline Unesco

CUNEO CRONACA - Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere è pronto a dare ufficialmente il benvenuto agli ospiti il 16 luglio, inaugurando una nuova destinazione dell’ospitalità di lusso nel cuore delle Langhe. Immerso tra le colline Patrimonio UNESCO della provincia di Cuneo, l’antico complesso monastico del XVIII secolo torna a vivere grazie a un attento intervento di recupero e valorizzazione che restituisce al territorio uno dei luoghi più suggestivi, trasformato in una dimora di charme dal respiro internazionale.

L’inaugurazione segna il compimento del sapiente restauro avviato nel 2024 sotto la supervisione dell'architetto Stefano Tardito: un progetto in cui la salvaguardia dell'eredità storica si fonde con l'eccellenza del design contemporaneo, dell'arte, del benessere e dell'alta gastronomia.

Nato dal sogno condiviso dei proprietari Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti, Borgo Monchiero rappresenta la seconda proprietà storica del sub-brand “Heritage by Atmosphere” di Atmosphere Core, gruppo alberghiero internazionale già affermato alle Maldive e protagonista di un piano di espansione globale. La struttura segna anche l’ingresso del Gruppo nel mercato europeo.

“È una grandissima emozione ammirare il risultato del progetto che abbiamo immaginato e visto prendere forma giorno dopo giorno negli ultimi due anni. Con l'apertura di Borgo Monchiero si realizza un sogno condiviso: restituire vita a un borgo quasi dimenticato, al quale siamo profondamente legati da ricordi dell'infanzia e dalla passione che nutriamo verso questo luogo straordinario», dichiarano i proprietari, Franco Giampetruzzi e Gian Maria Debenedetti. «Il nostro desiderio è sempre stato quello di preservare la sua anima autentica e arricchirla di una proposta di ospitalità memorabile per scrivere un capitolo completamente nuovo di questo luogo unico insieme a chi sceglierà di soggiornare qui e lasciarsi conquistare da una storia che unisce territorio, arte, spiritualità, alta cucina e benessere”.

"Il progetto Borgo Monchiero incarna perfettamente la filosofia dell’ospitalità Joy of Giving, che accomuna tutte le strutture di Atmosphere Core, e al tempo stesso la promessa del sub-brand Heritage by Atmosphere: dare nuova vita a luoghi straordinari, rispettandone l’identità e trasformandoli in autentiche esperienze di ospitalità di alto livello", afferma Salil Panigrahi, Co-Founder & Managing Director di Atmosphere Core. "L’apertura ufficiale rappresenta per noi un momento di particolare significato: la nostra consolidata esperienza nell’ospitalità internazionale, unita alla strategia di espansione globale del Gruppo, ci ha portati a sviluppare importanti collaborazioni con aziende europee e prestigiosi brand italiani, culminando oggi con l’apertura della nostra prima destinazione in Europa e della seconda struttura firmata Heritage by Atmosphere".

“Siamo felici di accogliere i primi ospiti dal 16 luglio in questa nuova struttura nel cuore delle Langhe, una delle aree più iconiche del Piemonte, famosa per i paesaggi UNESCO e la tradizione enogastronomica", aggiunge Francesco Giovannelli, General Manager di Borgo Monchiero. “Il nostro obiettivo è offrire un’ospitalità di alto livello che permetta di vivere il fascino del borgo e della sua storia insieme all’autenticità del territorio, attraverso esperienze curate in ogni dettaglio".

A Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere ogni ambiente è concepito come parte integrante di un racconto unitario, in cuiospitalità, gastronomia, arte, cultura e benessere dialogano con il territorio. Da questa visione prende forma anche la scelta dei nomi degli spazi, ciascuno pensato per raccontare l'identità del Borgo.

Fiore all'occhiello è il ristorante gourmet Eira, aperto anche agli ospiti esterni e guidato dall'Executive Chef Giorgio Servetto - già alla guida di Ristoranti Nove (Stella Michelin 2021–2022) e Vignamare (Stella Verde Michelin 2023; Stella Michelin 2024–2025). Al suo fianco opera il Resident ChefAlessandro Di Giacomo, che vanta una lunga collaborazione proprio con lo Chef Servetto e che ha successivamente confermato la Stella Michelin al ristorante Vignamare. Eira propone una cucina contemporanea capace di coniugare creatività e profondo rispetto della tradizione piemontese, con influenze che spaziano fino alla Liguria e alla Francia. Il nome richiama il termine del dialetto piemontese che indica l'aia contadina, simbolo del luogo in cui il lavoro agricolo si compie e si trasforma.

Arricchisce l'offerta gastronomica Olo, il Bar della struttura, che intreccia la parola "bar" con "Olo", in omaggio alla cultura del vino e all'identità locale. La proposta culinaria, informale ma ricercata, comprende canapé, salumi artigianali e formaggi del territorio, ideali per un aperitivo o una pausa leggera.

Cuore della convivialità è invece Mater, l’antica cappella oggi trasformata in un elegante lounge polifunzionale. Il nome richiama un senso di origine, accoglienza e raccoglimento, incarnando la filosofia Joy of Giving di Atmosphere Core attraverso momenti di incontro e condivisione. Qui è possibile organizzare suggestive cene private per piccoli gruppi.

Tra gli incantevoli spazi esterni ci sono la terrazza panoramica Willow, il cui nome è ispirato ai salici che la adornano, e ilgiardino del chiostro Gelso, dedicato allo storico albero di gelso che ne definisce l’atmosfera, creando uno spazio intimo e silenzioso per evadere dal caos della quotidianità.

Il soggiorno a Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere prosegue nel segno del benessere, con un percorso dedicato alla rigenerazione di corpo e mente. Al centro si trova Eva, l’area piscina, il cui nome deriva dal termine dialettale locale che significa acqua: un richiamo alla fluidità e all’armonia. La piscina panoramica, affacciata sulle colline, è solo l’inizio di un’esperienza più ampia, che comprende anche la suggestiva cisterna d’acqua riscaldata con soffitto a volte, la sauna, l’area relax e la doccia emozionale.

Arte, musica e cultura rappresentano le anime più profonde diBorgo Monchiero Heritage by Atmosphere. Nel corso del Novecento, le colline circostanti hanno infatti ispirato un vivace cenacolo artistico, trasformando il borgo in un luogo di intensa produzione culturale, frequentato da maestri come Eso Peluzzie Claudio Bonichi, insieme a protagonisti dell’arte piemontese quali Piero Simondo, Gigi Chessa, Giulio Da Milano, Pietro Morando, Nino Aimone, Giovanni Bracco e Piero Solavaggione.

Questa eredità continua oggi a vivere attraverso opere che danno forma a un vero e proprio museo diffuso, il cui fulcro è la chiesetta sconsacrata, trasformata in un raffinato spazio espositivo, accanto alla residenza e all’atelier di Eso Peluzzi, visitabili su prenotazione e custodi della memoria più autentica del luogo.

Alla dimensione artistica si affianca una forte vocazionemusicale, alimentata dal legame con figure come il compositore e direttore d’orchestra Ezio Bosso, il violoncellista Mario Brunello e il DJ e musicista Alessio Bertallot, che hanno vissuto o frequentato Borgo Monchiero contribuendo a definirne l’identità sonora.

Questa ricchezza culturale e musicale si riflette anche nella capacità di Borgo Monchiero Heritage di accogliere momenti speciali e celebrazioni esclusive. La struttura si propone infatti come scenario d’eccezione per matrimoni ed eventi privati: ilSantuario della Beata Vergine del Rosario, risalente al 1752, vanta un contesto raccolto e spirituale per i riti religiosi, mentre la chiesetta sconsacrata accoglie cerimonie simboliche e laiche dal forte valore suggestivo.

La struttura dispone di 25 camere e suite distribuite tra l’antico Monastero e la Villa, interpretando in modo diverso l’esperienza di ospitalità di Borgo Monchiero Heritage by Atmosphere. Nel Monastero, le antiche celle monastiche sono state trasformate in ambienti eleganti, dove materiali originali e dettagli storici convivono con comfort contemporanei; le categorie superiori ampliano l’esperienza attraverso suite luminose e finiture su misura, capaci di valorizzare il carattere autentico dell’edificio.

Nella Villa, invece, gli ambienti esprimono un’eleganza più residenziale e aristocratica, con camere intime, luminose e raffinate, pensate per chi desidera un soggiorno riservato immerso nella quiete delle colline. Completa l’offerta la suggestiva Camera del Priore, un ampio appartamento con camere comunicanti ideale per famiglie o piccoli gruppi, che unisce privacy, storia e comfort in un’unica esperienza immersiva.

A completare il soggiorno è un modello di ospitalità altamente personalizzato, che accompagna l’ospite in ogni momento, dall’arrivo alla partenza, a partire dall’accoglienza dedicata dell’Heritage Host direttamente in aeroporto. Alcuni soggiorni possono includere l’accesso all’Heritage Experience Plan, un percorso che celebra le eccellenze del territorio attraverso momenti gastronomici e culturali: dalla colazione gourmet all’high tea panoramico, dalle degustazioni di vini alle visite nelle cantine storiche del territorio.