Il direttivo del Fan Club Marta Bassino di Borgo San Dalmazzo (Cuneo) comunica che l'assemblea ordinaria annuale dell'associazione Fan Club Marta Bassino è convocata per mercoledì 29 gennaio, alle 19, presso il Tennis Comunale Pedona di Borgo San Dalmazzo, in via Vittorio Veneto 29. Tutti i soci in regola con il tesseramento sono invitati a partecipare.

