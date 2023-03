BORGO/ MEMO4345 dialoga con lo storico Peppino Ortoleva per la Giornata dei Giusti

CUNEO CRONACA - Il 6 marzo si celebra la Giornata dei Giusti dell’umanità, istituita nel 2012 dal Parlamento Europeo e dal dicembre 2017 solennità civile in Italia. La Giornata dei Giusti è dedicata a mantenere viva e rinnovare la memoria di quanti, in ogni tempo e in ogni luogo, hanno fatto del bene salvando vite umane, si sono battuti in favore dei diritti umani durante i genocidi e hanno difeso la dignità della persona rifiutando di piegarsi ai totalitarismi e alle discriminazioni tra esseri umani.

MEMO4345, il percorso multimediale storico-didattico che dà voce al Memoriale della Deportazione di Borgo San Dalmazzo, è stato progettato come cantiere di lavoro aperto sia sul piano della ricerca e della didattica, che su quello dell’approfondimento della riflessione, volta a mettere a fuoco le radici ed i passi del male che hanno condotto alla Shoah e che i Giusti hanno saputo cogliere e contrastare.

Nel 2021 il professor Peppino Ortoleva, già professore di storia e teoria della comunicazione all’Università di Torino, ha pubblicato per Einaudi il libro, “Sulla viltà. Anatomia e storia di un male comune” in cui, come recita la quarta di copertina, “riflessione etica e ricerca storica e sociale si integrano in modo originale e spesso sorprendente, per raccontare, attingendo a esempi e figure chiave tratti dalla storia come dalle pagine di poeti e romanzieri, la viltà nelle sue multiformi manifestazioni e nelle esperienze, anche emotive, che la accompagnano”.

È dall’incontro con questo libro che è nato il desiderio di incontrare il suo autore, per parlarne con lui proprio a MEMO4345 e proprio nei giorni dedicati ai giusti.

Ragionare sulla viltà significa infatti tracciare i contorni dell’azione dei giusti, confrontare il negativo con il positivo della stessa fotografia. Addentrarsi nella complessità e comprendere la possibilità sempre presente in ogni essere umano di scegliere se assecondare la viltà o resisterle, anche in situazioni estreme, per affermare la propria dignità di essere umano libero.

L’appuntamento “MEMO4345 dialoga con Peppino Ortoleva”, reso possibile grazie al sostegno dell’Istituto Storico della Resistenza di Cuneo, è in programma venerdì 10 marzo, ore 17, presso lo spazio multimediale nell’ex chiesa di Sant’Anna (Memoriale della Deportazione, stazione ferroviaria di Borgo San Dalmazzo). A dialogare con l’autore sarà Adriana Muncinelli.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per maggiori informazioni: www.memo4345.it.