BORGO/ Giovedì con l'autore: storie ed emozioni durante la pandemia in "Torneremo ad abbracciarci"

CUNEO CRONACA - La cultura è un viaggio che ci porta a esplorare mondi nuovi, a riflettere sulle vicende umane e a scoprire nuove prospettive. È con questo spirito che l'assessorato alla Cultura di Borgo e la Biblioteca Civica "Anna Frank" invitano a partecipare alla rassegna quindicinale "A BORGO… GIOVEDÌ CON L’AUTORE". Un'occasione per conoscere le più interessanti novità editoriali e per incontrare gli autori che le hanno scritte-

Il prossimo appuntamento, da non perdere, è fissato per giovedì 4 aprile alle 18, quando verrà presentato il libro "Torneremo ad abbracciarci", edito dalla Fondazione Radici. Questo volume, realizzato in memoria di Don Renzo Costamagna, è un'opera che tocca le corde più profonde dell'animo umano. Attraverso fotografie, testi storici e racconti, il libro ci porta in un viaggio emotivo attraverso i giorni oscuri delle chiusure dovute alla pandemia da Covid-19.

"Torneremo ad abbracciarci" non è solo un libro, ma una testimonianza viva delle esperienze e delle sfide affrontate dalla nostra comunità durante questo periodo senza precedenti. Attraverso le sue pagine, riviviamo le emozioni, le speranze e le paure di fronte all'ignoto, ma anche la forza e la resilienza che ci hanno permesso di affrontare le avversità con coraggio e determinazione.