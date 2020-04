Come si allena da casa Marta Bassino? Video interviste alla campionessa di sci alpino

CUNEO CRONACA - La sciatrice originaria di Borgo San Dalmazzo, Marta Bassino, ovviamente costretta come tutti noi a stare in "isolamento", sta concedendo diverse interviste, sia in tv che su Instagram live, che gli appassionati di sport in questo periodo possono seguire anche sui social del suo Fan Club (CLICCA QUI).

Mercoledì 22 aprile, alle 21,45, interverrà nel programma "Viaggio in Liguria" dell’emittente ligure Primocanale. Chi risiede in Liguria la potrà seguire sul canale 10 del digitale terrestre, oppure in streaming sul sito web (QUI). Lunedì 4 maggio, alle 20, interverrà nel programma “Sfida Vincente” dell’emittente piemontese Grp Televisione. Chi risiede in Piemonte la potrà seguire sul canale 13 del digitale terrestre.