BORGO/ Centrato un "5" al Superenalotto: in Piemonte vincite per oltre 95mila euro

CUNEO CRONACA - Il Piemonte diventa grande protagonista, al SuperEnalotto, del secondo sabato del 2021. Sono stati infatti realizzati tre “5" da 31.997,99 euro ciascuno. La prima schedina fortuna, riporta Agipronews, è stata convalidata a Volvera, provincia di Torino, presso la tabaccheria edicola di via Ponsati 37; la seconda è stata giocata a Chivasso, sempre in provincia del capoluogo piemontese, presso il Bar dello Sport di via Torino 54 mentre l’ultima a Borgo San Dalmazzo (Cuneo) nel tabacchi Dalmasso di via Cuneo 80.

Il Jackpot continua a volare e ha raggiunto i 90,5 milioni che saranno messi in palio nell’estrazione di domani martedì 12 gennaio. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Piemonte il "6" manca dal 2011, quando il 7 gennaio si festeggiò con 13,5 milioni a Castellazzo Bormida.