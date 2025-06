BORGO/ "25 anni in Coro": la musica solidale di Roberto Demo per il Kenya

CUNEO CRONACA - Domenica 15 giugno, alle 21, il Civico Auditorium della Città di Borgo San Dalmazzo (via Vittorio Veneto 19) ospiterà “25 anni in Coro”, concerto celebrativo di Roberto Demo per i suoi 25 anni di attività corale.

Protagonista della serata sarà Voci per Aria, ensemble vocale contemporaneo nato proprio dal percorso artistico di Demo. Il gruppo propone un repertorio a cappella che unisce classici e composizioni originali, dando vita a suggestive improvvisazioni estemporanee che trasformano il coro in un vero e proprio looper umano.

L’evento ha una finalità solidale: il ricavato sarà devoluto al progetto LVIA per garantire il diritto all’alimentazione e all’acqua nella contea di Isiolo, in Kenya. L'iniziativa è realizzata con il patrocinio del Comune di Borgo San Dalmazzo, e con il sostegno della Banca di Caraglio e dell’azienda Pier H2O.