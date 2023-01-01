Mondovì, bocce quadre: Riccardo e Lorenzo Bessone campioni italiani 2026

CUNEO CRONACA - Si è chiusa con una straordinaria partecipazione di pubblico la giornata finale del Campionato italiano di Bocce Quadre, confermando ancora una volta il successo di una manifestazione capace di unire gioco, spettacolo e filosofia dell'imprevedibilità.

Nel corso della cerimonia di premiazione – conclusa con l'esecuzione dell'inno nazionale italiano cantato da Clay - tra i momenti più emozionanti, l'elezione di Alessia Refolo a Miss Bocce Quadre: amica della manifestazione, Alessia è campionessa mondiale paralimpica di arrampicata, vincitrice di titoli europei e italiani in diverse discipline sportive, oltre che mental coach e divulgatrice del progetto "Se vuoi, puoi".

Sul campo, il Torneo sprint è stato conquistato da Mauro Ellena e Danilo Tomatis; il premio "+(s)Quadra" – per la compagine più colorata, irriverente ed affiatata - è andato alle “Paperelle”.

Nella finale per il terzo e quarto posto, Andrea Carnevali e Natale Lia hanno superato Eleonora Racca e Valter Torre; nella finalissima Riccardo e Lorenzo Bessone, papà e figlio, hanno avuto la meglio su Andrea Dho e Gianluca Piumatti, conquistando il titolo di Campioni italiani di Bocce Quadre 2026.

Alla giornata conclusiva hanno preso parte numerose autorità e rappresentanti del territorio: l'assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, il sindaco di Mondovì Luca Robaldo, l'assessore Alessandro Terreno, Marina Perotti per Fondazione CRC, Paolo Manera per ATL del Cuneese, Valerio Chiera per Confartigianato Cuneo e Filippo Bessone, in rappresentanza degli ospiti dello riuscitissimo talk Parallele Bipedi a Confronto.

Il direttivo dell'Associazione organizzatrice esprime grande soddisfazione: “Anche quest'anno le Bocce Quadre hanno dimostrato di essere molto più di un torneo: sono una festa capace di coinvolgere migliaia di persone, valorizzare il territorio e creare occasioni di incontro, amicizia e condivisione. L'entusiasmo del pubblico e dei partecipanti è il riconoscimento più bello del lavoro svolto e ci dà ancora più motivazione per guardare alle prossime edizioni. Il grazie più grande va ai volontari, vero motore dell'evento e di tutta l'attività di Bocce Quadre”.

(Ph. Cristiano Silvestri)