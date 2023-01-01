Bocce, 482 atleti per i Provinciali Acli e il Memorial Tancredi Dotta Rosso

CUNEO CRONACA - Sono in pieno svolgimento i Campionati Provinciali 2026, di Bocce settore volo e petanque.

Si tratta del 47esimo “Memorial Tancredi Dotta Rosso” in ricordo di Tancredi Dotta Rosso, ex sindaco di Cuneo (dal 65 al 76), fondatore e dirigente delle Acli cuneesi fino agli 70; del “Trofeo Us Acli Cuneo”, di Petanque, nonché il Campionato Provinciale 2026 di Petanque Femminile.

Come ogni anno le competizioni sono organizzate dall’Unione Sportiva ACLI di Cuneo, coordinata dallo staff del presidente Attilio Degioanni, in collaborazione con la F.I.B. Prov.le, e coinvolgeranno ben 34 bocciofile e 482 atleti, tutti i tesserati ACLI della provincia di Cuneo.

Per il "Memorial Tancredi Dotta Rosso", le eliminatorie si sono svolte mercoledì 22 luglio, presso il Circolo Us Acli “Bocciofila Centallese” in piazza don Gerbaudo 11 a Centallo.

La fase finale (quarti, semifinali e finali) si terrà sabato 1° agosto alle ore 14, presso il Circolo Us ACLI “Bocciofila Vittoria”, in via Trento 3 a Cervere. Le premiazioni saranno effettuate sul campo gara alle ore 19.30.

“Ricordiamo sempre con riconoscenza Tancredi Dotta Rosso – dice il presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua – che ha operato per le Acli moltissimi anni, fin dal primo dopoguerra, per passione e per lavoro, come segretario organizzativo, promuovendo la fondazione di nuovi circoli in tutta la provincia, anche nei paesi più lontani, mantenendo sempre vive le fedeltà associative: alla classe lavoratrice, alla democrazia e alla Chiesa. Fu fondatore e direttore del giornale Informatore aclista e promotore della scuola professionale En.A.I.P (Ente Acli istruzione professionale), che è stata a lui intitolata e che ancora oggi opera in città”.

Il “Trofeo US ACLI” ha programmato le eliminatorie (con poule iniziale) per sabato 25 luglio, alle ore 14, presso la “Bocciofila Cuneese asd”, in via Giorgio Federico Ghedini 13 a Cuneo.

La fase finale (2 poule, semifinale e finale) si terrà sabato 1° agosto alle ore 14.30 presso la Asd “Bocciofila La Vittoria”, in via Trento 2 a Saluzzo. Le premiazioni saranno effettuate sul campo gara alle ore 19.30.

Infine il Campionato provinciale 2026 di petanque femminile si svolgerà sabato 25 luglio, dalle ore 14.30 presso il “Circolo USACLI “Bocciofila Cuneese” in via Ghedini 13 a Cuneo.

La finalissima verrà effettuata in occasione delle finali dei Campionati Provinciali “Trofeo Tancredi Dotta Rosso” e “Trofeo US ACLI”.

Per tutto quanto non compreso nel regolamento dei tornei, la Commissione Prov.le Bocce U.S. ACLI farà riferimento al regolamento USACLI e F.I.B. Ai partecipanti dalla 2° fase verrà richiesta la tessera USAcli o ACLI per la registrazione.

Per tutte le informazioni si può contattare la Sede Provinciale U.S. ACLI di piazza Virginio 13 a Cuneo - tel. 0171/452611.