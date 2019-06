Bimbo cade in una "bocca di lupo" a Borgo Gesso di Cuneo, madre si cala per soccorrerlo: salvati

Tragedia sfiorata a Borgo Gesso di Cuneo dove un bambino di 3 anni nel pomeriggio di lunedì 24 giugno è caduto dentro una “bocca di lupo” (una profonda condotta di aerazione) in un cortile privato in via Rocca de Baldi 9.

A chiamare i vigili del fuoco alle 15,15 è stata la vicina di casa allarmata dalla mamma del piccolo che ha compiuto un volo di 5 metri.

Secondo le prime sommarie ricostruzioni fatte dai soccorritori giunti sul posto dopo aver lanciato l’allarme la mamma si sarebbe calata nella “bocca di lupo” per soccorrere il bambino rimanendo a sua volta imprigionata nello spazio angusto.

All’arrivo dei soccorsi la madre aveva in braccio il piccolo che era cosciente e respirava autonomamente.

In poco tempo mamma e bimbo sono stati fatti uscire e il piccolo è stato trasportato con l’elisoccorso del 118 in codice giallo all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Alle 17 le squadre dei vigili del fuoco intervenute erano ancora sul posto a disposizione dei carabinieri che hanno aperto un’indagine per capire la dinamica dei fatti.

Sul posto la squadra Saf dei vigili del fuoco di Cuneo.