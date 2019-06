Seminario e mostra dopo gli scavi per gettare uno sguardo sul passato di Bene Vagienna

Venerdì 28 giugno si terrà a Bene Vagienna, in provincia di Cuneo, il secondo seminario scientifico transfrontaliero "L'atelier delle conoscenze. Aggiornamenti su ricerche ed indagini nell'ambito del progetto" all'interno di Alcotra 2014-2020 "TRA[ce]S Trasmettere Ricerca Archeologica nelle Alpi del Sud". Al termine del seminario seguirà la visita agli scavi di Augusta Bagiennorum e l'inaugurazione dell'intervento di valorizzazione del Capitolium.

Questo secondo seminario, dopo quello tenutosi nel 2018 a Digne-les-Bains, è finalizzato ad offrire un aggiornamento sui risultati delle recenti indagini e degli studi in corso condotti nell’ambito del progetto italo-francese TRA[ce]S, che hanno consentito di acquisire nuovi dati e nuove conoscenze in merito alle forme di occupazione e popolamento del territorio a cavallo delle Alpi. L’incontro si configura come un’occasione di arricchimento per un ampio pubblico, non solo specialistico, interessato al divenire storico del territorio, alla tutela e alla promozione dei beni culturali. Nel corso della giornata è prevista una sessione dedicata al tema "Archeologia per i più piccoli" in cui saranno presentati progetti ed esperienze dedicati all’infanzia.

Sempre nell'ambito del progetto, il giorno successivo, sabato 29 giugno, si terrà invece l'inaugurazione della mostra fotografica “Sguardi sulle tracce del nostro passato nella regione transfrontaliera” che raccoglierà i migliori scatti del relativo concorso fotografico transfrontaliero svoltosi in primavera. La giornata si concluderà con uno spettacolo nel Teatro Romano di frazione Roncaglia di Bene Vagienna.