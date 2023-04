BENE VAGIENNA/ Gli alunni di quarta osservano la magia della trasformazione delle uova

CUNEO CRONACA - Come di consueto, anche quest'anno le classi quarte della scuola primaria di Bene Vagienna hanno avuto l'opportunità di osservare le uova "gallate" trasformarsi in piccoli batuffoli gialli e neri. Per circa 21 giorni, gli alunni hanno seguito attentamente le fasi dell'incubazione, registrando periodicamente i valori di umidità e temperatura e confrontandoli sia in scala Celsius che in Fahrenheit.

Dopo aver formulato delle ipotesi, gli alunni hanno condotto esperimenti che hanno suscitato grande entusiasmo e partecipazione. L'inaspettata diminuzione del peso delle uova ha dimostrato come avviene la respirazione attraverso le membrane dell'uovo e lo scambio di diverse molecole. Il progetto non solo ha permesso ai ragazzi di acquisire un linguaggio scientifico specifico, ma ha anche suscitato emozioni positive.

Gli insegnanti sono grati alla dirigente scolastica Lorella Sartirano per aver creduto nel progetto, al signor Stefano Scrimadore per aver messo a disposizione il materiale e la sua disponibilità, al personale Ata per aver curato i pulcini e alla signora che si sta occupando della loro crescita a Narzole.