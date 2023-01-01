"Bellezza tra le righe": la rassegna che unisce libri e paesaggio alla Tenuta Berroni di Racconigi

CUNEO CRONACA - "Bellezza tra le righe", la rassegna giunta alla sua sesta edizione, che anima le dimore storiche del Piemonte in autunno, quest’anno coinvolge, per la prima volta, anche la Tenuta Berroni, a Racconigi. L’obiettivo dell’iniziativa è promuovere libri, autori, e, più in generale, la lettura nel contesto unico delle residenze d'epoca e dei loro giardini, in queste settimane più iconici che mai grazie al foliage.

"Bellezza tra le righe”, che gode del patrocinio dell’ADSI, Associazione dimore storiche italiane, sezione Piemonte, racconta quest'anno il paesaggio, inteso non solo come scenario naturale che accoglie e genera vita, bellezza, pace, ma anche come spazio interiore e simbolico, luogo dell’anima e del sé, da vivere e da curare.

Gli incontri danno spazio e voce a testi letterari, poesia, letture, laboratori per raccontare e sottolineare il legame tra l’uomo e l’ambiente e scoprire il paesaggio come luogo di ispirazione per ritrovare spazi e tempi di serenità e benessere, contemplazione e stimolo per nuove prospettive.

Domenica 9 novembre nella cornice della Tenuta Berroni, dimora settecentesca d'ispirazione francese, immersa in un parco secolare, alle 15,30 è previsto l'incontro con Cristina Converso: intervistata dal giornalista Fabio Marzano, co-fondatore del Festival del verde di Torino, presenta "A radici nude".

Tre storie, tre vite che si intrecciano nel volume come radici che mostrano la loro bellezza e fragilità, la loro tenacia e il legame fortissimo con la terra e le presenze che la abitano: Converso nel libro accompagna nel cuore della Val di Susa, dove un contesto naturale unico come l’orrido di Chianoccorischia di essere minacciato dalla sete di potere e dall’ambizione, da un presunto progresso, mentre segreti sepolti, parole taciute e antichi incanti ancora sussistono, in una danza silenziosa e potente che si rinnova generazione dopo generazione.



Cristina Converso è nata a Torino, dove lavora all'Arpa Piemonte e vive in Valle di Susa. Dottore forestale, ha collaborato alla pubblicazione di rapporti scientifico-divulgativi su temi ambientali. Dal 2020 è “Ambasciatrice del clima” per Plant for the Planet e collabora con l’organizzazione. Con Buendia Books ha pubblicato il racconto L'uomo della radura (2019), selezionato al Premio Internazionale di Letteratura Città di Como 2019, il romanzo eco-thriller La foresta fossile (2020), finalista al concorso nazionale Green Book 2022 e selezionato da "Guarda che storia! Racconti per lo schermo 2022" (progetto di Film Commission Torino Piemonte e Salone Internazionale del Libro), Testimoni silenziosi (2022), dedicato al rapporto tra società e alberi monumentali e terzo classificato al Green Book 2023, e A radici nude (2024), secondo classificato al Concorso Mario Pannunzio 2024, sezione narrativa.

"Bellezza tra le righe" nasce quest’anno con il patrocinio di Adsi - Associazione dimore storiche italiane, in collaborazione con Comune di Piossasco, RSA Residenza San Giacomo, Associazione Foro, Associazione Centro Studi Generazioni &Luoghi - Archivi Alberti La Marmora, Giovani in Biblioteca – La Biblioteca dei Giovani, Tenuta Berroni Srl e LaAV, associazione lettori ad alta voce, circolo di Torre Pellice.

Informazioni: www.bellezzatralerighe.it.