Belle giornate soleggiate in Granda, le temperature tornano oltre i 30 gradi

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - Un vasto promontorio anticiclonico interessa tutto il Mediterraneo centro-occidentale, garantendo belle giornate soleggiate sul Piemonte, con lo zero termico oltre i 4000 metri e temperature in graduale aumento, superiori ai 30°C in pianura sabato.
Da domenica - fa sapere Arpa - l'alta pressione comincerà a cedere, portando solo un lieve abbassamento dello zero termico e nuvolosità alta in transito.
Domenica 14 giugno
Nuvolosità: cielo velato al mattino, sereno nel pomeriggio con possibile formazione di cumuli sui settori alpini.
Precipitazioni: assenti salvo deboli isolati rovesci pomeridiani sui settori alpini.
Zero termico: in lieve calo fino a 3900-4000 metri nel pomeriggio.
Venti: deboli dai quadranti occidentali sulle Alpi, con locali rinforzi sulle Pennine e Lepontine. Deboli variabili sull'Appennino. In pianura deboli da sud, con rinforzi su Astigiano e Alessandrino.
Lunedì 15 giugno
Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sulle Alpi dalle ore centrali.
Precipitazioni: possibili deboli rovesci pomeridiani sui settori alpini, in esaurimento serale.
Zero termico: in calo sui 3600-3700 metri a nord, più lieve sui 3800 metri a sud. Venti: deboli a tutte le quote, da nordovest sulle Alpi, variabili sull'Appennino e da sud in pianura.