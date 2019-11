Belbo e Bormida, allerta arancione/ Gialla in Valle Tanaro e pianura cuneese

Il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso un bollettino che segnala allerte gialla e arancione a partire da questa sera e per le prossime 36 ore nella zona appenninica e nel nord Piemonte.

Pertanto la Protezione civile regionale ha predisposto l’apertura della sala dalle ore 6 di domani mattina, mercoledì 19 novembre,e rinforzerà il presidio di reperibilità notturna per la gestione di eventuali segnalazioni del territorio.

Il nuovo impulso perturbato di origine nordatlantica che scende sul Mediterraneo occidentale, con relativo minimo di pressione al suolo, porta ad una situazione di maltempo che permane tra stasera e domani tra Corsica e Sardegna.

Questa situazione mantiene condizioni di brutto tempo sul Piemonte, con precipitazioni diffuse dal tardo pomeriggio odierno e per tutta la giornata di domani; i valori saranno generalmente moderati, più intensi però sul Piemonte meridionale, dove sono attese nevicate anche localmente intense a quote collinari, con interessamento possibile delle pianure. Mercoledì si assiste a un temporaneo miglioramento.

Nell’allerta gialla ricadono le zone del Toce, Val Sesia, Cervo e Chiusella, (Bi, To, Vc), Valle Tanaro (Cn, At, Al) e Pianura Cuneese; nell’allertamento arancione ricadono le zone del Belbo e Bormida (Al, At, Cn), e dello Scrivia (Al).