Bel tempo nel Cuneese, da mercoledì foehn e temperature in picchiata

MONTAGNA
CUNEO CRONACA - La rimonta dell'alta pressione sul nord-ovest italiano garantirà tempo bello e soleggiato sul Piemonte lunedì e martedì.
Da mercoledì - fa sapere Arpa - la discesa di una profonda e fredda saccatura determinerà un deciso aumento dei venti, dapprima in montagna, che raggiungeranno i settori pianeggianti nel pomeriggio, mantenendo condizioni soleggiate con nevicate limitate alle creste di confine.
Giovedì giornata ventosa con un brusco calo delle temperature.
Martedì 24 marzo
Nuvolosità: cielo sereno con passaggio di qualche velatura in serata.
Precipitazioni: assenti.
Zero termico: in deciso aumento fino a 2400-2500 metri in serata.
Venti: deboli, da nord sulle Alpi e variabili altrove.
Mercoledì 25 marzo
Nuvolosità: cielo generalmente sereno al mattino con addensamenti sul Piemonte orientale. Nel pomeriggio aumento delle nubi in montagna e sulla parte orientale della regione, e passaggio di velature.
Precipitazioni: deboli nevicate dal pomeriggio sui settori alpini settentrionali e occidentali di confine. Possibili piovaschi sparsi e intermittenti a est.
Zero termico: in marcato aumento al mattino fino a 2500 metri a nord e 2900 metri a sud, in forte calo nel pomeriggio fino a 900 metri sulle Alpi e 1300-1400 metri altrove.
Venti: deciso aumento della ventilazione al mattino da nordovest sulle Alpi e da sud sull'Appennino, con valori moderati o forti, in ulteriore intensificazione nel corso del pomeriggio. Intense condizioni di foehn nelle vallate alpine che nella seconda parte del pomeriggio si estenderanno alle pianure con raffiche anche localmente forti.
Giovedì 26 marzo
Nuvolosità: nuvoloso o molto nuvoloso sulle creste alpine di confine, soleggiato sul resto della regione, con passaggio di velature.
Precipitazioni: deboli nevicate sui settori alpini settentrionali e occidentali di confine.
Zero termico: stazionario sugli 800-900 metri sulle Alpi e 1200-1300 sul resto della regione.
Venti: forti o molto forti da nord in montagna, intense condizioni di foehn nelle vallate, estese su tutte le pianure.