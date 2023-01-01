Bel tempo e freddo intenso sabato in Granda, ma domenica arriva la neve in quota

CUNEO CRONACA - Una vasta depressione associata ad aria fredda in quota si trova sull'Italia centrale e meridionale, e fa affluire correnti secche e fredde da nord-est sul Piemonte. La depressione si sposterà verso est domani lasciando spazio a una temporanea rimonta dell'alta pressione da ovest.

Venerdì e sabato quindi è atteso tempo stabile e soleggiato - fa sapere Arpa Piemonte - con temperature minime sotto zero e modeste gelate notturne in pianura e negli avvallamenti delle zone collinari.

Domenica arriverà sul Piemonte un modesto fronte associato a una nuova perturbazione atlantica, che porterà cielo molto nuvoloso su tutta la regione.

Da domenica pomeriggio saranno possibili deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, con quota neve attorno ai 1200-1400 metri, e possibili piogge sull'Appennino al confine con la Liguria. Qui la quota neve sarà attorno ai 1500 metri. Il fronte passerà velocemente e lunedì il tempo migliorerà.

Sabato 29 novembre

Nuvolosità: cielo in gran parte sereno, con velature in transito al primo mattino e in serata.

Precipitazioni: assenti.

Zero termico: in aumento nella prima parte della giornata sui 2400-2600 metri, in nuovo calo in serata sui 1800-2000 metri a nord e 2200-2400 metri a sud.

Venti: in genere deboli, da nord al mattino in montagna; nel pomeriggio in rotazione da ovest sulle Alpi, da sud e con rinforzi sull'Appennino; variabili in pianura.

Altri fenomeni: locali gelate nelle ore più fredde in pianura e negli avvallamenti delle zone collinari.

Domenica 30 novembre

Nuvolosità: cielo molto nuvoloso o coperto.

Precipitazioni: dal pomeriggio, deboli precipitazioni sulle Alpi occidentali, con quota neve a circa 1200-1400 metri; piogge deboli anche sull'Appennino al confine con la Liguria, dove la quota neve sarà attorno ai 1400-1500 metri.

Zero termico: in generale calo fino a 1500-1800 metri.

Venti: moderati da sud-ovest in quota sulla Alpi, da sud sull'Appennino; deboli variabili in pianura.

Lunedì 1° dicembre

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso, salvo nuvolosità residua al primo mattino.

Precipitazioni: assenti, salvo piogge residue sull'Appennino nella notte.

Zero termico: stazionario sui 1500-1800 metri.

Venti: deboli da sud-ovest in quota sulle Alpi, da nord sull'Appenino. Deboli variabili in pianura.