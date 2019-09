BEINETTE/ Da venerdì 20 a domenica 22 "Hydrosophia", la mostra sensoriale realizzata dal Mets di Cuneo

Dopo il successo dell'installazione “Suoniamo il Depuratore” realizzata nel 2018 in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, ora permanente presso l'impianto di depurazione di Cuneo, il METS, Dipartimento di Musica Elettronica e Tecnici del Suono del Conservatorio di Cuneo, presenta al pubblico una nuova installazione multimediale interattiva, anch'essa basata, come la precedente, sull'elemento fondamentale per la vita umana: l’acqua.

Per questo nuovo progetto, il team METS ha scelto di lavorare presso il comune di Beinette, una delle aree della provincia Granda col più stretto rapporto tra tessuto urbano e acqua, a cominciare dal suo “lago”, tra le maggiori risorgive carsiche del Piemonte sia per quantità che per qualità dell’acqua.

Durante l'estate, gli studenti METS hanno captato suoni e dettagli visivi degli ambienti “acquatici” di Beinette per poi ricomporli in un’esperienza multimediale dal titolo “Hydrosophia, conoscenza sonora e visiva dell’acqua”, allestita nella Sala “Adriano Olivetti”, al centro del piccolo comune.

Attraverso sensori e idrofoni (speciali microfoni che riprendono suoni nell'acqua, usati tra l'altro per catturare il “canto” delle balene) i visitatori potranno interagire con l’installazione, immergendo le proprie mani e degli oggetti simboleggianti rifiuti in boule piene d’acqua, andando così a modificare, distorcendolo, il paesaggio sonoro e visivo simulato in sala, a dimostrazione di come anche il minimo intervento umano non consapevole possa perturbare equilibri preziosi.

Il progetto è stato realizzato dagli studenti Carlo Ambrogio, Marco Barberis e Debora Picasso, coadiuvati dai docenti METS Julian Scordato e Gianluca Verlingieri, come sviluppo di una masterclass tenuta dal Prof. José Manuel Berenguer dell’Università di Barcellona.

L’evento è organizzato dal Conservatorio di Cuneo nell'ambito delle attività del progetto europeo EASTN-DC per la Creatività Digitale dell’Unione Europea, ed è realizzato in collaborazione con il Comune di Beinette, l’Associazione Culturale AttivaMente e l’Associazione Sicut Lilium di Beinette.

Hydrosophia è visitabile gratuitamente nella Sala Polivalente Olivetti di Beinette, in via Gauberti 21, da venerdì 20 a domenica 22 Settembre 2019, con orario 10-12 e 15,30 - 18.