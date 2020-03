BEINETTE/ Come si attua in paese la raccolta dei rifiuti durante l’emergenza sanitaria

Alcune informazioni in merito alla gestione dei rifiuti durante il periodo di emergenza sanitaria arrivano da Beinette, e possono aver valore anche per il contiguo Peveragno (ed altri Comuni della zona, in questo momento).

La raccolta dei rifiuti, sia porta a porta che stradale, è sempre garantita, i centri di raccolta (discarica di Peveragno) sono chiusi fino a che non verrà revocato lo stato di emergenza sanitaria, è sospeso il servizio di distribuzione della dotazione annuale di sacchi per la raccolta porta a porta, sono stati incrementati i recapiti telefonici del Consorzio ecologico del Cuneese per garantire maggiore accesso alle informazioni ed alle prenotazioni: gli utenti possono rivolgersi ai numeri 338.0804488 o 334.5234560.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di emergenza sanitaria, a partire dal 12 marzo, l’Ufficio Postale di Beinette osserva una riduzione d’orario. Resterà aperto nelle giornate di martedì, giovedì e sabato, sin al 3 aprile, salvo diverse disposizioni che potranno arrivare.

Informazioni si possono dal Comune di Beinette (Via Vittorio Veneto 9), mail protocollo@comune.beinette.cn.it, sito web www.comune.beinette.cn.it, telefono 0171.384004 o 0171.385747.