ADRIANO TOSELLI - Anche in questi difficili momenti, in corso è nuovo intervento al ponte nel cuore di Beinette, quello che adduce a Via Roma, vicino cui vi era, un tempo, la statua del «Cristo Re» ora posta vicino alla Circonvallazione, nello spazio verde antistante la nuova bocciofila.

La struttura è stata oggetto di vari lavori, modifiche, negli ultimi anni, per adeguarla alle esigenze che la sua nodale collocazione implica.

