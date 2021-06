Bastia Mondovì: domenica dalle 15 alle 16,30 si scopre la cappella di San Fiorenzo

CUNEO CRONACA - Girovagando nelle Langhe si incontrano un po’ ovunque piccole cappelle campestri, testimonianza della fede popolare che nei secoli ha caratterizzato le campagne e le valli.

Una di queste si trova lungo una antica via del sale, sorta come luogo di accoglienza e preghiera per i viaggiatori di fine ‘400. È la piccola cappella di San Fiorenzo a Bastia Mondovì: varcare la sua piccola porta in legno significa lasciarsi trasportare in un’altra epoca, in un mondo ricco di fede e semplicità, dove le pareti interamente affrescate traducono in immagini le preghiere.

Gli autori di questo ciclo di affreschi, fra i più estesi del Piemonte medievale (quasi 350 mq.) non hanno lasciato una firma della loro opera, ma possono essere ricondotti a Jacquerio e alle scuole del Mazzucco e di Giovanni Canavesio, che hanno dipinto gran parte delle cappelle rurali del Nord Ovest. Arte popolare, semplice e spoglia ma densa di spirito religioso e mistico rapimento. Tutto, qui, doveva parlare al cuore e alla mente dei fedeli dell’epoca, con una funzione quasi didattica, per confortare e ammaestrare il popolo, come una vera “Biblia pauperum”, una sorta di narrazione figurativa che raccoglie in sé tutti gli insegnamenti ed i valori della fede ad iniziare da Cristo, gli Evangelisti, la Vergine ed i Santi, secondo i canoni stilistici dell’arte tardo gotica.

La visita sarà narrata dai volontari del Gruppo FAI Giovani di Cuneo e sarà arricchita dalla musica antica suonata dal Maestro Francesco Olivero, diplomato al Conservatoire Royal di Bruxelles.

