Bassino a St. Moritz: due occasioni per ripartire con il Supergigante di Coppa del Mondo

CUNEO CRONACA - E' tempo di tornare alla velocità: dopo un mezzo giro del mondo e qualche giorno di fruttuoso allenamento "in casa" a Limone Piemonte, sabato 11 e domenica 12 dicembre Marta Bassino sarà al via del doppio superg di St. Moritz.

Marta Bassino non è mai entrata in top10 in superG a St. Moritz. Il miglior risultato per la piemontese è la 16ma piazza del 2018.

Entrambe le gare scatteranno alle 10:30. Diretta su Raisport ed Eurosport, oppure live timing su sito e app Fis: per la gara di sabato clicca QUI, per domenica QUI.