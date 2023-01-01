Barolo, la Wine Experience del WiMu torna con i colori e i profumi d'autunno

CUNEO CRONACA - L’autunno porta con sé nuovi profumi e una luce diversa sulle colline. È il momento perfetto per tornare a scoprire il vino attraverso i sensi con la Wine Experience del WiMu di Barolo, in programma sabato 11 ottobre, alle 16. Un appuntamento speciale, pensato per il pomeriggio, che mantiene intatto il suo format coinvolgente e suggestivo.

L’esperienza si costruisce un passo alla volta: dagli ingredienti del vino ai terreni in cui nasce, fino alla mappa delle Menzioni Geografiche Aggiuntive (MGA) che disegnano il volto del territorio. I partecipanti potranno toccare con mano le terre da cui tutto comincia, riconoscerne le differenze, capirne l’influenza sui profumi e sulle sfumature del vino.

Il racconto si snoda tra aromi, colori e consistenze, senza dimenticare il paesaggio culturale e umano delle Langhe patrimonio Unesco. Come si legge un vino, cosa svela il suo colore, come si prepara il palato? A queste e ad altre domande si risponderà durante l’attività, che si concluderà con l’assaggio di un calice di Barolo DOCG.

Il percorso, che si svolge in autonomia, si conclude nelle sale del Museo del Vino, allestito su cinque piani all’interno del Castello comunale Falletti di Barolo, secondo il progetto dell’architetto svizzero François Confino. “Ho visitato diversi musei dedicati al vino nel mondo. Ma nessuno di essi raccontava la dimensione straordinaria e culturale del vino. E per me, invece, era fondamentale creare un percorso di visita poetico”, ha spiegato Confino, restituendo l’anima di un luogo che non si limita a spiegare come si fa il vino, ma invita a riflettere sul legame profondo che ci unisce a esso.

Il costo della Wine Experience è di 16 euro, comprensivo dell’attività didattica, dell’assaggio e dell’ingresso al museo con visita libera, utilizzabile in qualsiasi orario dopo l’attività, che durerà circa un’ora. I possessori dell’Abbonamento Musei Torino Piemonte sostengono il solo costo dell’attività (7 euro). Le prenotazioni sono fortemente consigliate, scrivendo a info@wimubarolo.it o telefonando al numero 0173/386697. Il ciclo autunnale della Wine Experience si concluderà con un’ultima data prevista per sabato 9 novembre.