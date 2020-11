BAROLO/ Giovedì 5 alle 17 il “Joe T Vannelli Show” sulla terrazza del castello

CUNEO CRONACA - Tappa al WiMu di Barolo per il “Joe T Vannelli Show”, il live del celebre dj e producer di fama internazionale nato in pieno lockdown in primavera e portato in giro in questi mesi per tutta l’Italia. Giovedì 5 novembre alle 17, il dj Vannelli si esibirà in diretta sul suo canale Facebook in cima alla terrazza del castello comunale Falletti affacciata sui vigneti dell’Unesco, prima “stanza” del percorso di visita nel Museo del Vino ideato da François Confino.

Il live sarà ovviamente a porte chiuse (seguendo tutte le normative anti-Covid) ed esclusivamente online per il pubblico, con le immagini delle colline vitate e colorate d’autunno a fare da sfondo.

Quella di Barolo è la 23ª tappa del viaggio del dj Vannelli che, da oltre 8 mesi, tutti i giovedì e senza interruzioni, è andato in onda da ogni angolo d’Italia, nei suoi luoghi iconici, mantenendo uno standard di ascolti e di seguito di pubblico italiano e internazionale alto e costante e facendo registrare di settimana in settimana oltre 6 milioni di visualizzazioni.

Dalla prima diretta a Milano, dal tetto di casa sua con vista sul Duomo, e proseguendo poi in esterna in posti come Cava Ruggetta di Carrara, la villa palladiana Ca’ Marcello, la Fortezza di San Leo a Rimini, la dell’Hotel Danieli di Venezia, il Fortino Napoleonico nelle Marche, il Castello di Vezio sul Lago di Como, Villa Borromeo sull’Isola Bella, il Cristo di Maratea, il Castello Aragonese di Taranto della Marina Militare, la Lanterna di Genova, il borgo medioevale di Castell’Arquato, la Scalinata Monumentale a Santa Maria di Leuca, il carro del Carnevale di Fano, il Faro di Capo Grecale a Lampedusa, il castello Aragonese di Reggio Calabria, il Museo di Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, la Cervara di Portofino, Palazzo Bianco durante i Rolli Days di Genova e il castello di Vigoleno, borgo medievale tra i più belli d’Italia, il castello di Thiene e le Tre Cime di Lavaredo sulle Dolomiti in Cadore.

Obiettivo del tour, valorizzare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico italiano, rigorosamente in solitaria, senza pubblico, per rispettare il distanziamento sociale e le norme di sicurezza.

«A Barolo, il Joe T Vannelli Show andrà quindi in scena da uno dei luoghi simbolo dell’enologia nel mondo – dicono dallo staff del dj –, con un dj-set abbinato alle immagini scenografiche del luogo che, proprio in questa stagione, offre un panorama unico con le vigne colorate di rosso e di giallo, per regalare a chi si collegherà in diretta Facebook immagini aeree di una bellezza senza tempo, cifra stilistica delle sue performance»

Per seguire la diretta – Giovedì 5 novembre Ore 17,00

https://www.facebook.com/joetvannelliofficial

