Barolo e Barbaresco protagonisti negli Usa: doppia masterclass tra Harvard e New York

CUNEO CRONACA - Barolo e Barbaresco tornano protagonisti negli Stati Uniti con un doppio appuntamento dedicato alla promozione delle eccellenze delle Langhe.

Giovedì 26 marzo l’Università di Harvard ospiterà presso il The Student Organization Center at Hilles la seconda edizione della Masterclass organizzata dall’Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini di Alba, in collaborazione con il Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani, la Delegazione di New York e la Harvard Wine Society.

L’iniziativa, che quest’anno include anche il Barbaresco, propone un percorso tra territorio, storia e degustazione, rivolto a studenti e appassionati.

Il programma proseguirà venerdì 27 marzo a New York con una seconda Masterclass realizzata insieme allo Young Members Committee dell’International Wine & Food Society, dedicata a giovani professionisti e collezionisti.

L’obiettivo è rafforzare il dialogo con le nuove generazioni e formare i futuri ambasciatori del vino italiano nel mondo.

(Nella foto: la sede della Masterclass ad Harvard)