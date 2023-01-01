L’associazione Turris guarda al futuro: itinerari, attività e valorizzazione del territorio collinare

CUNEO CRONACA - Si è svolta a Barbaresco l’Assemblea dei soci dell’Associazione Turris, la rete che riunisce 19 associati tra Comuni e una Fondazione delle aree di Langhe, Roero, Monferrato e Valle Tanaro, con l’obiettivo di promuovere il territorio e interpretarne il patrimonio storico, culturale e paesaggistico attraverso la presenza delle torri.

Nel corso dell’incontro, il presidente Roberto Bodrito ha illustrato ai soci il percorso compiuto dall’Associazione, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e opera oggi a tutti gli effetti come ente impegnato nella valorizzazione culturale e turistica del territorio. Un passaggio importante, che consolida la struttura di TURRIS e ne rafforza la capacità di progettare, costruire collaborazioni e sviluppare nuove occasioni di conoscenza e fruizione dei luoghi coinvolti nella rete.

Tra le attività presentate figurano i nuovi strumenti di comunicazione realizzati dall’Associazione: cartelli a basso impatto, pensati per integrarsi con discrezione nei contesti storici e paesaggistici, e cartoline grafiche dedicate alle torri, nate per raccontarle attraverso un linguaggio contemporaneo, evocativo e riconoscibile. L’Assemblea è stata anche l’occasione per condividere il programma delle attività previste per il 2026. Il primo appuntamento pubblico è fissato per mercoledì 22 luglio ad Albaretto della Torre, dove TURRIS presenterà gli itinerari elaborati per offrire nuovi spunti di viaggio tra i territori della rete.

Gli itinerari propongono una lettura trasversale delle aree coinvolte e mettono in relazione torri, paesaggi, borghi, patrimoni culturali ed esperienze locali. Il progetto nasce anche grazie alla collaborazione con il tour operator Love Langhe, con cui l’Associazione sta sviluppando una sinergia orientata alla costruzione di proposte turistiche capaci di valorizzare l’intero circuito. Durante la serata del 22 luglio saranno inoltre anticipate le attività previste per la seconda parte dell’estate e per l’avvicinarsi dell’autunno, stagione particolarmente significativa per i territori di TURRIS, segnata dal tartufo, dai vini e da una rinnovata intensità del paesaggio e delle esperienze di visita.

Nel corso dell’Assemblea è stato infine nominato vicepresidente dell’Associazione Calogero Mancuso, sindaco del Comune di Castagnole delle Lanze. L’Associazione TURRIS sostiene le proprie attività attraverso i contributi annuali dei soci e grazie ai finanziamenti ottenuti dalle Fondazioni bancarie, risorse che consentono di sviluppare progetti comuni, strumenti di comunicazione e iniziative rivolte alla promozione culturale e turistica del territorio.

"Turris cresce come rete e come soggetto capace di costruire relazioni tra territori diversi, uniti dalla presenza delle torri e dalla volontà di proporre nuovi modi di attraversare e comprendere questi luoghi", sottolinea il presidente Roberto Bodrito. "Il lavoro avviato nel 2026 guarda alla qualità dell’esperienza, alla riconoscibilità del progetto e alla capacità di trasformare il patrimonio in occasioni concrete di scoperta". L’appuntamento del 22 luglio ad Albaretto della Torre rappresenterà quindi un primo momento di restituzione pubblica del lavoro svolto e l’avvio di una nuova fase per l’Associazione, sempre più orientata a costruire una narrazione condivisa e un’offerta territoriale capace di collegare le torri ai paesaggi, alle comunità e alle identità di Langhe, Roero, Monferrato e Valle Tanaro. Per approfondimenti: tel.333.5282039, mail: info@turris-piemonte.it, web: www.turris-piemonte.it.