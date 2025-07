"Barbaresco in Festa": musica, street food e mercatini dal 2 al 5 agosto

CUNEO CRONACA - Torna l’attesa edizione di “Barbaresco in Festa”, in programma dal 2 al 5 agosto 2025 nel suggestivo borgo di Barbaresco. Una quattro giorni ricca di eventi tra musica dal vivo, dj set, street food, mercatini, attività per famiglie e ospiti d’eccezione.

Il programma prende il via sabato 2 con il "Party sotto la torre", la Santa Messa in piazza del Municipio e l’esibizione degli Sbandieratori del Borgo Moretta. In serata, cena animata in collaborazione con Bacia.

Domenica 3 agosto spazio alla “Cena in Contrada” e ai dj set con “I Nichelino”, “I Lee Money” e “Tuttafuffa”. Gran finale lunedì 4 agosto con la cena in piazza insieme ai ristoranti del territorio e intrattenimento musicale. Per informazioni e prenotazioni: +39 377 6916095 o barbarescoevent@gmail.com.