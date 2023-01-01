Barbara Raimondi e la Big Band Jazz Cuneo in concerto al Santuario del Castello di Caraglio

CUNEO
CUNEO CRONACA - Venerdì 31 luglio, alle ore 21, i riflettori si accenderanno sul concerto di Claudio Chiara e della Big Band Jazz Cuneo (BBJC), impreziosito per l’occasione dalla partecipazione della celebre cantante jazz Barbara Raimondi.
L’evento accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro tra l’energia della big band e la raffinatezza vocale di una delle interpreti più apprezzate del panorama nazionale, nella suggestiva cornice del Santuario del Castello, che domina Caraglio.
In caso di maltempo, il concerto si svolgerà al cinema Ferrini.