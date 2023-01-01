Banca di Cherasco cresce anche ad Alba: inaugurata la 27esima filiale in via Ognissanti

CUNEO CRONACA - È operativa da aprile ed è stata inaugurata ieri pomeriggio la filiale numero 27 di Banca di Cherasco, ad Alba, nella centrale via Ognissanti 28. Prima del taglio del nastro il Presidente dell’Istituto di Credito Cooperativo, Giovanni Claudio Olivero, ha detto: “Una filiale innovativa anche negli arredi e nella distribuzione degli spazi, pensata per attrarre i giovani e andare oltre le consuete attività di uno sportello bancario”.

Il sindaco di Alba Alberto Gatto ha aggiunto: “Complimenti per il tocco innovativo e fresco che avete adottato: fin dal primo impatto non sembra di entrare in banca. Sappiamo tutti molto bene quanto è importante il mondo del credito cooperativo per accompagnare famiglie e imprese. Inoltre, c’è l’orgoglio per una Bcc che sceglie di investire nella nostra città”.

“Da tempo avevamo il sogno di aprire ad Alba e siamo orgogliosi del risultato – ha detto il Direttore Generale di Banca di Cherasco, Marco Carelli -. A lungo con il Consiglio di Amministrazione della Banca ci siamo interrogati su come interpretare in modo innovativo i valori profondi della cooperazione nel mondo del credito, unendo i buoni risultati gestionali alla vicinanza alle persone. Una delle risposte è stata l’apertura di questa filiale in una città dinamica e con una tradizione così forte nella cooperazione”.

I nuovi coloratissimi spazi occupano 450 metri quadri in una zona strategica di Alba, dove si può comodamente parcheggiare, vicino alla stazione ferroviaria e al vecchio ospedale.